X : les appels audio et vidéo seraient uniquement proposés aux membres X Premium.

X (ex-Twitter) est sur le point d’introduire les appels audio et vidéo dans son application, signalant ainsi sa transition vers une plate-forme globale. Cependant, cette fonctionnalité ne serait pas disponible pour tous les utilisateurs X et devrait être uniquement réservée aux membres X Premium.

La découverte de cette nouvelle fonctionnalité a été faite par Chris Messina, vétéran et investisseur de la tech, qui a trouvé des références aux appels audio et vidéo dans le code de l’application X. Selon les informations glanées dans ce code, les membres X Premium auront donc la possibilité d’activer les appels audio et vidéo. Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des appels d’utilisateurs vérifiés, de personnes qu’ils suivent ou de contacts figurant dans leur carnet d’adresses.

La description de la fonctionnalité suggère aussi qu’il s’agira d’une fonctionnalité facultative, permettant aux utilisateurs de contrôler qui peut les contacter via des appels audio et vidéo. Les utilisateurs qui tentent d’envoyer un message direct à un autre utilisateur sur l’application recevront un message d’avertissement indiquant que les appels audio et vidéo sont une fonctionnalité premium, les encourageant ainsi à s’abonner à X Premium afin d’accéder à ces fonctionnalités.

Pour rappel, X Premium, anciennement connu sous le nom de Twitter Blue, est un service d’abonnement offrant diverses fonctionnalités améliorées, notamment la vérification, une exposition réduite aux publicités, l’édition de publications, la prise en charge de publications plus longues et un classement prioritaire dans les recherches et les conversations. X disposerait de seulement 1 million d’abonnés à X Premium, ce qui semble indiquer que les fonctionnalités déjà proposées ne convainquent pas grand monde…