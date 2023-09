Un Steam Deck plus rapide, ce n’est pas pour tout de suite

Le pari de Valve sur son Steam Deck est réussi, c’est peu de le dire. La firme a réussi à sortir une machine qui en a suffisamment dans le ventre pour faire tourner une bonne partie de la bibliothèque Steam, facile à utiliser, et pourtant extrêmement personnalisable pour qui s’y intéresse un peu. Cependant, on peut se demander quand la prochaine mouture arrivera. Autonomie, puissance, tant de choses perfectibles, surtout quand on voit que la concurrence arrive sur le marché. Mais d’après un communiqué de Valve, cette prochaine version n’est pas pour tout de suite.

Selon Pierre-Loup Griffais, cadre de Valve, un nouveau Steam Deck n’est pas prévu dans les deux années à venir. La raison ? L’entreprise souhaite un réel bond technologique, qui ne sera selon Griffais pas possible avant au moins trois ans. « […] changer le niveau de performances n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère, et nous ne voulons le faire que lorsqu’il y a une amélioration assez conséquente à effectuer. », a-t-il déclaré. Vous pouvez retrouver l’interview complète directement sur le compte X de CNBC pour plus de détails.