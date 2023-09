Rachat d’Activision-Blizzard-King : Microsoft voit le bout du tunnel

Il y a maintenant un an et demie, Microsoft avait annoncé souhaiter racheter Activision-Blizzard-King, véritable titan du monde du jeu vidéo, pour la modique somme de 68.7 milliards de dollars. Un tel rachat a de lourdes implications sur le marché, aussi de nombreuses commission dans divers pays avaient émis des objections. Une des plus récentes vient de la Competition and Markets Authority, au Royaume-Uni, qui avait déclaré en avril dernier que cet achat « impacterait fortement la compétition » dans le milieu du cloud-gaming.

Depuis, la firme et l’organisme cherchent une solution pour garantir une compétition saine. Leur conclusion ? Microsoft va céder les droits de streaming à Ubisoft. La CMA est globalement satisfaite, même si certaines « inquiétudes résiduelles limitées » persistent, l’accord est suffisamment concret, avec des clauses précises que l’organisme pourra faire respecter. Microsoft n’a cependant pas encore terminé avec ces procédures. La Federal Trade Commission, aux USA, après une première défaite pour bloquer l’achat, a fait appel de la décision du tribunal. Cependant, les experts sont optimistes, et affirment que le rachat devrait pouvoir se conclure avant le 18 octobre, deadline déjà repoussée pour permettre à la CMA et Microsoft de trouver un accord.