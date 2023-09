TikTok va lancer ses propres offres Black Friday

Entre son armée d’influenceurs, d’influenceuses, et ses légions d’utilisateurs, TikTok est prêt à passer à la suite des opérations. La firme vient en effet de lancer TikTok Shop, sa boutique en ligne. Et quoi de mieux pour la promouvoir sur le territoire américain, véritable terre promise de la consommation à outrance, que de profiter du traditionnel Black Friday !

D’après Bloomberg, la firme proposerait ainsi des affaires et des soldes allant jusqu’à -50% sur une énorme variété de produits à partir du jeudi 23 novembre au soir. On trouvera bien sûr également les promos du Cyber Monday entre le 28 et le 30 novembre. Avec son programme de créateurs de contenus affiliés et ses propres centres de traitement, TikTok lance ici un programme de vente très agressif et ne cache pas ses ambitions. L’entreprise chinoise espère en effet vendre pour plus de 20 milliards de dollars de produits d’ici la fin de l’année. Nul doute que les fêtes de fin d’années et le Black Friday sont un point stratégique capital. Reste à voir maintenant si le public du réseau social sera au rendez-vous, au moins aux Etats-Unis.