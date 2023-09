Xiaomi présentera les Redmi Note 13 le 21 septembre prochain

Xiaomi dévoilera la gamme des Redmi Note 13 le 21 septembre prochain à partir de 19 heures (heure de Pékin malheureusement). Le fabricant, actuel 3ème ou 4ème mondial selon les trimestres, présentera donc bientôt en détails les Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro+ 5G. L’annonce de cette keynote de présentation s’accompagne de quelques visuels qui donnent un aperçu du design de ces modèles.

On ne sait pas grand chose de cette nouvelle gamme, si ce n’est que le Redmi Note 13 Pro+ arborera une dalle incurvée contrairement aux autres modèles ainsi qu’un dos en cuir (ou plus probablement en simili-cuir). Si l’on en croit les fuites les plus récentes, la dalle AMOLED du Redmi Note 13 intègrerait un lecteur d’empreintes. Les Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro+ disposeraient en outre d’un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) sur le 13 Pro+. Le modèle le plus haut de gamme embarquerait aussi un processeur Mediatek Dimensity 7200 Ultra épaulé par 18 Go de RAM. Le stockage grimperait à 1 To et la batterie du Redmi Note 13 Pro+ aurait une capacité de 5120 mAh avec charge rapide 120 W.

Le Redmi Note 13 Pro devrait quant à lui se « contenter » d’une puce Snapdragon 7 Gen 1, de 6 à 16 go de RAM, de 128 à 1 To de stockage et d’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 67 W. On a vu pire…