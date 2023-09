RHINOSHIELD : de nouvelles coques pour l’iPhone 15, ultra solides et compatibles MagSafe

Depuis sa naissance dans un laboratoire de l’Université de Cambridge il y a une décennie, la marque française RHINOSHIELD a établi une nouvelle norme en matière de protection et de personnalisation des smartphones. Fruit de l’expertise de deux frères ingénieurs spécialisés en science des matériaux, l’entreprise a marqué les esprits dès ses débuts avec sa première innovation majeure : l’Impact Protection. Cette technologie a été mise en lumière à travers une campagne publicitaire virale mettant en scène des tests de résistance aux chocs spectaculaires. Aujourd’hui, RHINOSHIELD est considéré comme un acteur incontournable dans le domaine des accessoires mobiles haut de gamme. À l’heure où l’iPhone 15 fait son apparition, la marque est prête à lancer une nouvelle gamme révolutionnaire de produits.

Héritage et innovation

Le succès fulgurant de RHINOSHIELD est attribuable à sa quête incessante d’innovation et de qualité. Dès le lancement initial via Kickstarter, la société a montré son engagement envers la recherche et le développement. Elle a ainsi pu diversifier son portefeuille, ajoutant à sa gamme une variété d’accessoires conçus avec une minutie exemplaire. Des études de marché rigoureuses aux prototypes réalisés avec une précision d’orfèvre, chaque étape de la conception est soigneusement orchestrée. Cela a permis à RHINOSHIELD de se transformer d’une simple start-up en une entreprise à vocation mondiale.

Vers une nouvelle ère : iPhone 15

Pour accompagner le lancement de l’iPhone 15, RHINOSHIELD a développé des produits aux spécifications pointues. Le polymère employé pour les nouvelles coques a été amélioré, permettant une puissance magnétique deux fois supérieure à celle du MagSafe standard. Cette optimisation technologique offre aux utilisateurs une interaction plus sécurisée avec des accessoires additionnels tels que l’AquaStand et le GRIP. Les ingénieurs de la société ont aussi repensé la structure en nid d’abeille, symbolique de la marque, pour adopter un design plus contemporain en forme de boucliers, qui s’accorde parfaitement avec le logo de l’entreprise.

Confort et Ergonomie Optimisés

L’ergonomie a toujours été une priorité pour RHINOSHIELD. La dernière génération de coques présente des bords biseautés, offrant une prise en main plus confortable. De plus, la surface externe est dotée d’un revêtement oléophobe de dernière génération. Ce dernier a été spécialement formulé pour repousser les traces de graisse et d’huile, ce qui assure à la fois une meilleure manipulation et une durée de vie prolongée des produits.

Les incontournables de la gamme

SolidSuit: Ce produit phare a été repensé pour optimiser la compatibilité avec le MagSafe et est maintenant disponible en plusieurs finitions et coloris, de manière à s’adapter aux préférences stylistiques de chaque utilisateur.

Clear: L’innovation majeure ici est la résistance accrue au jaunissement. Elle peut également être personnalisée avec des designs allant des illustrations artistiques aux représentations de divers univers thématiques.

Mod NX: La personnalisation atteint un nouveau palier avec cette coque. Elle permet l’incorporation de designs interchangeables, offrant ainsi une expérience utilisateur hautement personnalisable. La bibliothèque de designs s’étend de personnages emblématiques de la pop culture à des images de paysages naturels idylliques.

Un pas vers L’écoresponsabilité

RHINOSHIELD s’engage dans la protection environnementale. Le choix des matériaux est pensé pour minimiser l’impact écologique. Pour la première fois, l’entreprise propose une protection d’écran qui filtre la lumière bleue, contribuant ainsi à la santé oculaire de l’utilisateur. De plus, le processus de fabrication a été optimisé pour utiliser un mono-matériau, ce qui simplifie le recyclage.

La personnalisation à l’infini

Avec l’ajout de nouveaux coloris et de collaborations artistiques, la possibilité de personnalisation est plus vaste que jamais. Un outil de création en ligne a été spécifiquement développé pour faciliter le processus de personnalisation, permettant même l’utilisation de photos personnelles.

Avec ses coques et accessoires pour iPhone 15, RHINOSHIELD continue de redéfinir les normes de l’industrie en termes de protection et de personnalisation, en particulier pour la nouvelle gamme iPhone 15. Leur approche holistique englobant innovation, qualité et durabilité les positionne comme un choix évident pour tout utilisateur d’iPhone en quête d’excellence.

