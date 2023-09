Steam a 20 ans, et Starfield fête cet anniversaire avec un nouveau record

Steam a 20 ans, presque jour pour jour puisque la plateforme de vente de jeux PC a été lancée par Valve le 12 septembre 2003. Les débuts du service ont été difficiles – c’est peu dire que de nombreux joueurs n’étaient pas franchement ravis de voir arriver ce concurrent du jeu physique – mais Steam a fini par s’imposer au fil des années, principalement grâce à une interface de plus en plus claire et aux gros AAA qui ont enrichi ses étals. La page consacrée à cet anniversaire énumère d’ailleurs année par année la liste des gros titres qui sont passés par Steam, à commencer bien sûr par les jeux de Valve (Half-Life, Portal, Left 4 Dead, Counter-Strike, etc…), mais aussi les poids lourds d’éditeurs tiers (BioShock, Mass Effect, Call of Duty, Hitman, Portal, Baldur’s Gate, Skyrim, etc.).

Malgré quelques petits scandales (comme l’arrivée des DRMs ou l’obligation de disposer d’un compte Steam pour jouer à Hal Life 2 en format physique) Steam est finalement devenu un incontournable au point que nombre de nouveautés PC sont désormais disponibles en exclusivité sur la plateforme.

Quasi simultanément à cette date anniversaire, Xbox fête Steam à sa façon : Starfield a en effet cumulé plus de 300 000 joueurs sur Steam en simultané, un record absolu pour un jeu Besthesda. Le pic de 330 723 joueurs place même Starfield à la 27ème place des plus gros succès de la plateforme de vente.