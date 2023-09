Starfield a déjà réuni plus de 6 millions de joueurs !

C’set un nouveau record pour Xbox : depuis son lancement, le nouveau RPG spatial Starfield a réuni plus de 6 millions de joueurs ! On savait déjà que plus de 2 millions de joueurs s’étaient jetés sur la version premium du titre (pour bénéficier de l’accès anticipé), ce qui signifie que les arrivées du 6 septembre, à l’achat ou (surtout) via le Game Pass ont ajouté 4 millions de joueurs supplémentaires, un chiffre qui devrait rapidement gonfler durant le week-end et les jours qui suivent. Pour Bethesda, ce n’est pas un record (Fallout 4 avait fait deux fois mieux à sa sortie), mais il ne faut pas oublier que les anciens chiffres de l’éditeur concerne des jeux sortis simultanément sur Xbox, PC et surtout PlayStation, ce qui change évidemment la donne.

6 millions, c’est plus aussi que les 4,5 millions de joueurs sur Forza Horizon 5, mais le score du jeu de course concernait alors les 24 premières heures de disponibilité du titre (là aussi dans le Game Pass, et aussi sur Xbox One) ! Xbox tient donc son « banger » de fin d’année, sachant que Forza Motorsport arrive dans à peine un peu plus d’un mois. Voilà qui efface de la plus belle des manières la catastrophe industrielle Redfall, et qui pourrait aussi lancer une période nettement plus faste pour Microsoft, dont le calendrier 2024 semble déjà très prometteur, avec notamment les sorties de Hellblade 2, Avowed, ou bien encore Stalker 2.