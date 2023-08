Plusieurs grands télescopes mis en pause à cause d’une cyberattaque

Depuis le 1er août, la National Science Foundation (NSF), responsable de plusieurs grands télescopes aux Etats-Unis, a subi une violente cyberattaque qui a entravé une partie de ses opérations. Les télescopes, normalement connectés en réseau, ont été mis à l’arrêt ou sont exploités manuellement par les équipes sur place. Cette attaque a également eu un impact sur les travaux de recherche de nombreux étudiants et chercheurs, entraînant la perte de précieuses données scientifiques.

L’attaque a débuté le 1er août et ses effets sont considérables. En réponse à ces attaques ciblées, plusieurs télescopes (dont le Gemini. Gemini North à Hawaii et le Gemini South au Chili) ont été temporairement mis hors ligne. Le 9 août, d’autres télescopes gérés par la même institution ont également été déconnectés, dont plusieurs de renom (SOAR, Victor M. Blanco, entre autres. L’origine de l’attaque n’a pas été divulguée, mais cette dernière a soulevé des questions quant aux motivations des attaquants et à la manière dont ils ont ciblé ces installations. Des experts en sécurité informatique estiment aujourd’hui que les pirates ne savaient peut-être même pas qu’ils s’attaquaient à des télescopes scientifiques.

Le NOIRLab, qui supervise ces télescopes, travaille avec les autorités afin d’empêcher de futures attaques de ce genre. La nature de l’attaque a surpris certains experts, car elle a ciblé un réseau de télescopes de pointe. Cette situation a incité la NSF à renforcer ses mesures de cybersécurité et de formation étant donné que ce domaine n’était pas auparavant considéré comme une cible majeure par les hackers et autres groupes de pirates informatiques.