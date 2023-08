Rien ne va plus chez Disney : entres les flops à répétition des grosses franchises ciné, les désabonnements massifs de Disney+ et la baisse de fréquentation des parcs à thème, la firme aux grandes oreilles n’en finit pas d’accumuler les mauvais résultats. La situation est telle que Disney n’hésiterait plus à éliminer de son champ de vision des productions qui étaient pourtant sur le point d’être diffusées. Si l’on en croit en effet Deadline, Disney va ainsi proposer aux enchères sa nouvelle série en huit épisodes Les Chroniques de Spiderwick basée bien entendu sur le roman éponyme et produite en collaboration avec Paramount. Dommage, car il s’agit ENFIN d’une franchise qui ne soit pas ni un Star Wars ni un Marvel, mais aussi parce que le casting est vraiment relevé, avec notamment Christian Slater et Jack Dylan Grazer.

Disney va aussi mettre directement à la benne le préquel de Vingt Mille Lieues sous les mers, alors que ce dernier était déjà tourné ! Là encore, la firme américaine chercherait un acheteur potentiel, mais les propositions se feraient rares pour ne pas dire inexistantes. Si ces deux annulations sont pour le moins surprenantes, il est tout aussi surprenant que d’autres programmes, qui s’annoncent déjà comme de redoutables fiascos critiques et publics, soient en revanche toujours mis en avant, à l’instar de l’adaptation live action de Blanche Neige dont les premiers clichés augurent une véritable catastrophe industrielle.