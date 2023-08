GP Explorer 2 : un trailer pour la grande course de Youtubeurs organisée par Squeezie

C’est peu dire que le youtubeur Squeezie a fait du chemin. Du youtubeur vociférant (et souvent usant) faisant ses débuts dans une chambre mal rangée, il ne reste plus grand chose, et c’est sans doute pour le mieux. Désormais, Squeezie s’est assagi et a délaissé les streams de jeux vidéo pour des émissions nettement plus construites, voire pour des évènements aux ambitions beaucoup plus affirmées. C’est le cas du GP Explorer, un véritable grand prix avec des bolides pilotés par des youtubeurs, streamers ou même… des rappeurs. Après le succès de l’édition 2022, Squeezie lâche le trailer du GP Explorer 2 et donne rendez vous au samedi 9 septembre sur sa chaîne Twitch pour assister en direct à l’évènement. Le GP Explorer 2 durera toute la journée, de 8h du mat à 20h.

J-13… il est temps de vous lâcher la bande-annonce officielle du GP Explorer 2 🫶🏻 Rendez-vous le Samedi 9 Septembre de 8h à 20h sur ma chaîne Twitch 🏎️ pic.twitter.com/MNO3rLXhig — M8 Squeezie (@xSqueeZie) August 27, 2023

60 000 spectateurs assisteront physiquement à la course, et l’on connait aussi désormais la liste des participants (par équipe de deux), soit :

Squeezie / Gotaga (écurie Gentle Mates)

Seb La Frite / Maghla (écurie RinoShield)

Kaatsup / LeBouseuh (écurie Overwatch 2)

Étienne Moustache / Amixem (écurie War Gaming)

Djilsi / Theodort (écurie Alpine)

Ana on Air / Maxime Biaggi (écurie Le Mouv)

Billy / Kekra (écurie Crunchyroll)

Baghera Jones / HortyUnderscore (écurie Cupra)

Mister V / Theo Juice (écurie Subway)

Depielo / Manon Lanza (écurie Alpine)

Sylvain Levy / Pierre Chabrier (écurie (NordVPN)

SCH / Soso Maness (écurie Samsung)