Le Garçon et le héron : une date de sortie française pour le prochain (dernier ?) film d’Hayao Miyazaki

Déjà couvert de louanges par les critiques ciné japonais, Le Garçon et le héron, dernier film en date du génial Hayao Miyazaki, s’apprête à sortir en France. Le film sera projeté en avant-première au Festival Lumière à Lyon le 17 octobre prochain puis dans l’ensemble des salles françaises le 1er novembre. Projet éminemment personnel et artistiquement très ambitieux, Le Garçon et le héron s’inspire du roman Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburō Yoshino, publié en 1937. Histoire de garantir la surprise, le studio Ghibli a refusé de diffuser le moindre trailer. Seules quelques images du métrage on été publiées (et ont été regroupées dans la vidéo ci-dessous).

Le Garçon et le Héron raconte l’histoire d’un jeune garçon qui, suite à la disparition de sa mère dans un incendie, décide de quitter sa ville natale de Tokyo pour rejoindre la campagne. De retour dans le village de sa mère, le jeune garçon tombe sur un vieux manoir dans lequel il rencontre un héron cendré vraiment très spécial. On ne sait toujours pas si le Le Garçon et le héron sera le tout dernier film de Myazaki, mais il faut rappeler que le réalisateur avait annoncé sa retraite créative il y a déjà trois ans.