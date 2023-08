Firefox 117 intègre un outil pour traduire les sites

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 117. Il n’y a pas beaucoup de nouveautés au programme. En réalité, la seule nouveauté qui sort du lot est pour l’instant « cachée ».

Firefox 117 intègre un traducteur (annoncé en bêta) qui vient concurrencer Google Traduction, mais il est pour l’instant désactivé par défaut. Ceux qui veulent le tester doivent entrer about:config dans la barre d’URL du navigateur et valider. Il faut ensuite chercher browser.translations.enable et faire un double clic dessus pour passer la valeur « false » en « true ». Il ne reste plus qu’à redémarrer le navigateur.

Rendez-vous sur un site dans une langue différente à la vôtre puis cliquez sur la nouvelle icône dans le coin supérieur droit de la barre d’URL. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Traduire ». Vous pouvez changer la langue source et la langue cible si nécessaire.

Il est bon de noter que l’outil de Mozilla a l’avantage de fonctionner en local. En effet, il n’y a pas une requête vers un service en ligne pour faire la traduction. C’est un moyen d’améliorer le respect de la vie privée.

Il faudra attendre Firefox 118 pour que le traducteur soit activé par défaut. Mais si vous voulez le tester dès maintenant, vous pouvez le faire avec les étapes indiquées précédemment.

La mise à jour 117 est aussi l’occasion d’avoir la prise en charge du remplissage automatique des cartes bancaires étendue à de nouveaux pays, comme l’Italie, la Belgique et l’Espagne. Sur macOS, les utilisateurs peuvent désormais contrôler la tabulation des contrôles et des liens via les paramètres du navigateur.

Firefox 117 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.