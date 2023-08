Les films et séries qui arrivent sur Netflix en septembre 2023

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en septembre 2023 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Désenchantée : Partie 5 (Disenchantment: Part 5)

Date : 1/09

Synopsis : Pour protéger Dreamland de la reine Dagmar, la princesse Bean doit l’emporter sur sa mère et déjouer une prophétie annonçant qu’elle va tuer la personne qu’elle aime.

Love Is Blind : After the Altar : Season 4

Date : 1/09

Synopsis : Alors qu’un match épique de football les attend, les candidats de la saison font le point sur leur situation et leurs projets un an après leur aventure dans les capsules.

Et si le loup… c’était elle ? (Is She the Wolf?)

Date : 3/09

Synopsis : Ils sont tous en quête du véritable amour, mais parmi les femmes se cache une « louve » : une saboteuse dont les sentiments amoureux ne sont qu’une façade.

6ixtynin9 : La série (6ixtynin9 The Series)

Date : 6/09

Synopsis : Après avoir perdu son emploi, une femme découvre un mystérieux colis sur le pas de sa porte… et voit sa vie basculer brutalement.

Infamia (Infamy)

Date : 6/09

Synopsis: Après avoir habité au Royaume-Uni pendant plusieurs années, Gita, une ado rom de 17 ans, rentre dans sa Pologne natale avec sa famille. Voulant vivre comme tous les jeunes de son âge, Gita se cherche, découvre ses passions et tombe amoureuse. Elle va alors devoir trouver un équilibre entre le monde actuel de la jeunesse et les règles traditionalistes de sa famille.

Au rapport ! (Reporting For Duty)

Date : 6/09

Synopsis : Timide et inexpérimenté, Suzano prend la tête d’un commissariat et doit prouver à sa nouvelle et intrépide équipe qu’il a la carrure de l’emploi.

La Formule Tahir (Tahir’s House)

Date : 6/09

Synopsis : Une famille d’entrepreneurs amateurs doit s’accorder pour transformer sa poissonnerie en activité florissante, mais il n’est pas facile de se diversifier.

Virgin River : Saison 5

Date : 7/09

Synopsis : Mel s’adapte à son nouveau rythme de vie et Jack entreprend de développer son activité, tandis que Virgin River fait face à de nouvelles révélations et menaces.

Top Boy : Saison 3

Date : 7/09

Synopsis : Sully prend les choses en main, poussant Dushane à se retirer. Saura-t-il assumer les conséquences et faire face aux nouvelles difficultés qui l’attendent ?

Chère Petite (Dear Child)

Date : 7/09

Synopsis : Lorsqu’une mystérieuse femme retenue en captivité réussit à s’échapper, les enquêteurs découvrent la terrible vérité derrière une disparition survenue des années auparavant.

A Time Called You

Date : 8/09

Synopsis : Une femme en deuil remonte le temps par magie jusqu’en 1998, où elle rencontre un homme qui ressemble étrangement à son défunt grand amour.

Dévoré par les flammes (Burning Body)

Date : 8/09

Synopsis : Lorsque le corps d’un policier est retrouvé calciné, tous les yeux se tournent vers deux autres agents : sa petite-amie et l’amant de cette dernière. Inspiré de faits réels.

Selling The OC : Saison 2

Date : 8/09

Synopsis : Les agents du groupe Oppenheim évaluent une recrue potentielle, démentent les rumeurs croustillantes et tâtent le terrain immobilier à Cabo San Lucas.

Glow Up : Saison 5

Date : 12/09

Synopsis : De nouveaux maquilleurs tracent leur voie, définissent ses contours et en estompent les ombres pour faire décoller leur carrière. Une téléréalité riche en créativité et en couleur.

Tapie (Class Act)

Date : 13/09

Synopsis : Un homme ordinaire à l’ambition sans bornes devient l’une des personnalités publiques les plus controversées de France, dans ce biopic fictionnel sur Bernard Tapie.

Les Veuves du Jeudi (Thursday’s Widows)

Date : 14/09

Synopsis : Teresa trouve son mari et ses deux meilleurs amis morts dans leur somptueux lieu de résidence. Alors que la vérité éclate au grand jour, de sombres secrets émergent.

Miseducation

Date : 15/09

Synopsis : Afin de regagner en popularité après une humiliation publique, une influenceuse en herbe s’inscrit dans la seule université qui a accepté de la prendre.

Surviving Summer : Saison 2

Date : 15/09

Synopsis : Alors que Summer s’entraîne avec ses amis pour la compétition nationale de surf, une nouvelle rivale arrive, bien décidée à lui faire concurrence sur les vagues et dans les cœurs.

The Club : Saison 2

Date : 15/09

Synopsis : Son mari parti, Rachel élève sa fille au Club Istanbul avec l’aide de sa mère. Mais les tragédies et les trahisons vont rapidement bouleverser leurs relations.

Hard Broken

Date : 20/09

Synopsis : Un meurtre épouvantable entraîne l’implosion d’un groupe d’amis, révélant des relations inavouées et des trahisons sous le vernis de vies apparemment idéales.

Scissor Seven : Saison 4

Date : 21/09

Synopsis : Au terme d’une âpre bataille, Sept, gravement blessé, doit se ressaisir pour défendre l’île Poulet et ses amis contre une autre redoutable tueuse de l’ombre.

Sex Education : Saison 4

Date : 21/09

Synopsis : Maeve étudie aux États-Unis. Moordale a fermé. Otis doit donc trouver sa place au lycée Cavendish, un établissement très ouvert… où il n’est pas le seul sexologue !

Love Is Blind : Saison 5

Date : 22/09 (épisodes 1 à 4) – 29/09 (épisodes 5 à 7)

Synopsis : Espérant trouver leur future moitié en dialoguant sans se voir, un nouveau groupe d’hommes et de femmes brave les coups du destin et les déconvenues dans l’espoir du grand amour.

Castlevania : Nocturne

Date : 28/09

Synopsis : France, 1792 : ici, tout commence. Une nouvelle série animée des showrunners Kevin Kolde (« Castlevania ») et Clive Bradley (« Trapped ») se déroulant dans l’univers de Castlevania.

Song of the Bandits

Date : Prochainement

Synopsis : Dans la région rebelle de Gando, de redoutables bandits ne reculent devant rien pour protéger la terre et les êtres qui leur sont chers, quitte à y laisser la vie.

À l’épreuve du diable (The Devil’s Plan)

Date : Prochainement

Synopsis : Dans ce concours d’intelligence, les participants s’affrontent à travers des jeux d’esprit et de stratégie. Un prix très convoité attend le grand gagnant.

Choona : Tu nous le paieras (Choona)

Date : Prochainement

Synopsis : Une bande de marginaux se découvre un ennemi commun en la personne d’un politicien impitoyable, quoique superstitieux, et organise un casse pour se venger.

FILMS

Un jour et demi (A Day and a Half)

Date : 1/09

Synopsis : Désespérant de pouvoir un jour revoir sa fille, un homme armé fait irruption dans le centre médical où travaille son ex-femme et l’enlève.

Friday Night Plan

Date : 1/09

Synopsis : Lorsque leur mère part en voyage d’affaires, deux frères mettent leurs rivalités de côté pour assister en secret à la plus grosse fête de l’année avant son retour.

Happy Ending

Date : 1/09

Synopsis : En couple depuis un an et désireuse de pimenter sa vie sexuelle, Luna propose un plan à trois à Mink, son partenaire… Une idée qui va bouleverser leur relation amoureuse.

What If

Date : 7/09

Synopsis : Retenus sur l’île de leur lune de miel à cause d’une tempête, deux jeunes musiciens sont obligés d’affronter de pénibles vérités qui pourraient bien menacer leur couple.

Freestyle

Date : 13/09

Synopsis : Une star montante du rap au passé criminel doit trouver de l’argent pour payer ses heures de studio. Le chanteur se lance alors dans un deal risqué qui pourrait lui faire tout perdre.

Ehrengarde ou l’Art de la séduction

Date : 14/09

Synopsis : Chargé d’enseigner l’art de la séduction à un prince timide, un expert en amour se retrouve au cœur d’un scandale, mais aussi d’une idylle inattendue.

Il était une fois… un crime (Once Upon a Crime)

Date : 14/09

Synopsis : Au bal royal avec Cendrillon, le Petit Chaperon rouge se retrouve au cœur d’un mystère. Parviendra-t-elle à le résoudre avant que minuit sonne ?

La Probabilité statistique de l’amour au premier regard (Love at First Sight)

Date : 15/09

Synopsis : Ils craquent l’un pour l’autre dans l’avion, mais un coup du sort les sépare dès leur arrivée à Londres. Se retrouveront-ils un jour ? L’amour aime les défis !

Le Comte (El Conde)

Date : 15/09

Synopsis : Augusto Pinochet est un vampire prêt à mourir, mais les vautours de son entourage ne le laisseront pas partir aussi facilement. Une satire sombre de Pablo Larraín.

Ma vie après toi 2 (How To Deal With a Heartbreak)

Date : 22/09

Synopsis : L’avenir sourit à ses deux meilleures amies. Mais de son côté, María Fé est fauchée, en panne d’inspiration et s’est engagée sur un délai de publication impossible à tenir !

The Black Book

Date : 22/09

Synopsis : Pour laver les soupçons sur son fils accusé à tort d’enlèvement, un diacre en deuil se lance dans une croisade contre un gang de policiers corrompus.

Carga Máxima (Overhaul)

Date : 27/09

Synopsis : Alors que Roger, un pilote de camion de course, a tout perdu, il reçoit une proposition alléchante, mais dangereuse : devenir le chauffeur d’une bande de braqueurs.

Banlieusards 2 (Street Flow 2)

Date : 27/09

Synopsis : Peinant à se sortir d’un quotidien fait de trahisons, de vengeance et de violence dans une banlieue parisienne, les frères Traoré continuent de se battre pour un avenir meilleur.

Love is in the Air

Date : 28/09

Synopsis : Une pilote farouchement indépendante qui lutte pour maintenir l’entreprise familiale à flot commence à s’éprendre de l’homme envoyé pour la clouer au sol à jamais.

Do Not Disturb

Date : 29/09

Synopsis : Après un moment difficile dû à la pandémie, un quinquagénaire trouve un emploi dans un hôtel tranquille, mais des clients excentriques font de sa première nuit une folle aventure.

Nowhere

Date : 29/09

Synopsis : Une femme enceinte, seule et prisonnière d’un conteneur à la dérive, tente de survivre après avoir fui un pays totalitaire dévasté.

La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar (The Wonderful Story of Henry Sugar)

Date : Prochainement

Synopsis : Réalisé par Wes Anderson. Dans cette adaptation de la célèbre nouvelle de Roald Dahl, un homme riche découvre l’existence d’un gourou capable de voir sans ses yeux et entreprend de maîtriser ce don pour tricher au jeu.

DOCUMENTAIRES

CRIMES

Depuis la prison : La version de Rosa (Rosa Peral’s Tapes)

Date : 8/09

Synopsis : Dans ce documentaire criminel, découvrez la première interview de Rosa Peral depuis son incarcération pour le meurtre de son conjoint avec la complicité de son ancien amant.

Qui a tué l’enfant chérie de la BBC ? (Who Killed Jill Dando?)

Date : 26/09

Synopsis : Ce documentaire qui plonge au cœur de son sujet réexamine le meurtre choquant de la présentatrice Jill Dando en 1999, qui continue à intriguer les experts et le grand public.

Les Ténèbres sectaires de La Luz del Mundo (The Darkness within La Luz del Mundo)

Date : 28/09

Synopsis : Pour la première fois, des plaignants qui poursuivent les leaders de la méga-église La Luz del Mundo racontent dans des entretiens exclusifs les abus dont ils ont été victimes.

Un café au cyanure : Le chaos de l’affaire Wongso (Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso)

Date : Prochainement

Synopsis : Ce documentaire se penche sur les zones d’ombre entourant le procès de Jessica Wongso, des années après la mort de sa meilleure amie Mirna Salihin.

CULTURE & SOCIÉTÉ

Spy Ops : Secrets de missions

Date : 8/09

Synopsis : Opérations d’espionnage, campagnes de la Guerre froide, coups d’État auxquels ont contribué des agents secrets… Du MI6 à la CIA, des spécialistes du renseignement témoignent.

Paroles de scouts : Le malaise américain (Scout’s Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America)

Date : 6/09

Synopsis : Survivants, lanceurs d’alerte et experts reviennent sur des années de dissimulation de cas d’abus sexuels au sein des Boy Scouts of America et sur leurs conséquences déchirantes.

Inside the World’s Toughest Prisons : Saison 7

Date : 15/09

Synopsis : Journaliste et ancien détenu, Raphael Rowe teste les conditions d’incarcération dans des prisons de Finlande, de République tchèque, d’Indonésie et des Îles Salomon.

Vasco Rossi : Le rock’n’roll ne meurt jamais (Vasco Rossi: Living It)

Date : Prochainement

Synopsis : Vasco Rossi, légende adulée du rock italien, se livre en toute intimité sur certains pans de sa vie privée tout en retraçant ses décennies de succès.

SCIENCES & NATURE

Prédateurs (Predators)

Date : 6/09

Synopsis : Découvrez comment les guépards, les ours polaires et d’autres prédateurs parmi les plus redoutables de la planète luttent contre l’adversité pour assurer leur survie.

Encounters : Témoins d’un autre type (Encounters)

Date : 27/09

Synopsis : Cette série documentaire captivante enquête sur les nombreux OVNI repérés au cours des 50 dernières années et dévoile de nouvelles preuves étonnantes.

SPORT

Secondes chances : Le baseball, c’est sacré ! (The Saint of Second Chances)

Date : 19/09

Synopsis : Une dynastie de baseball née de la volonté de profiter. Un désastre sur fond de disco qui a failli tout détruire. Dans ce documentaire, découvrez l’incroyable retour de Mike Veeck.

Le Catch dans la peau (Wrestlers)

Date: 13/09

Synopsis: L’Ohio Valley Wrestling de Louisville, dans le Kentucky, est un club de catch régional qui compte Brock Lesnar, The Miz, John Cena, Dave Bautista et Randy Orton parmi ses anciens adeptes. Accueillant autrefois fièrement les aspirants catcheurs professionnels, le club-école a depuis essuyé quelques revers.

STAND UP

Shane Gillis: Beautiful Dogs

Date : 5/09

Synopsis : Un nouveau spectacle de stand-up de Shane Gillis.

Michelle Wolf: It’s Great to Be Here

Date : 12/09

Synopsis : Un nouveau spectacle de stand-up de Michelle Wolf.

Kountry Wayne: A woman’s Prayer

Date : 19/09

Synopsis : Dans son irrésistible spectacle de stand-up, Kountry Wayne évoque sa foi, raconte sa vie de famille avec dix enfants et explique comment savoir si on plaît à une femme.

POUR LES ENFANTS

Kung Fu Panda : Le chevalier dragon : Saison 3 (Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 3)

Date : 7/09

Synopsis : Dans leur course effrénée pour détruire les puissantes armes de Tianshang une fois pour toutes, les chevaliers dragons affrontent des ennemis aussi familiers qu’inattendus.

My Little Pony : Marquons les esprits ! : Chapitre 5 (My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 5)

Date : 18/09

Synopsis : Maintenant qu’Opaline a capturé le feu du dragon de Sparky, la méchante alicorne est plus puissante que jamais… Et elle convoite le pouvoir d’Equestria !

Spy Kids : Armageddon

Date : 22/09

Synopsis : Lorsqu’un développeur de jeux vidéo libère un puissant virus informatique, les enfants de deux agents secrets doivent collaborer pour sauver leurs parents… et le monde entier.

Little Baby Bum : La crèche musicale

Date : 25/09

Synopsis : Venez chanter et vous amuser à la crèche musicale magique ! Chaque jour est une aventure joyeuse, au fil des comptines et des apprentissages ludiques.

Power Rangers Cosmic Fury

Date : 29/09

Synopsis : Lorsque Seigneur Zedd revient, plus puissant que jamais, une équipe de Power Rangers se lance dans le cosmos pour vaincre l’empereur du mal et sauver l’univers.

ANIME

Gamera : Régénération (GAMERA -Rebirth-)

Date : 7/09

Synopsis : Tokyo, été 1989. Quatre enfants sont témoins de l’apparition de la tortue Gamera, un kaiju qui se dresse courageusement contre des monstres géants mangeurs d’hommes.

KENGAN ASHURA : Saison 2

Date : 21/09

Synopsis : Le deuxième round du tournoi d’extermination Kengan continue… sans Ohma. Alors que les puissants gladiateurs s’affrontent, un sombre personnage prépare un coup violent.