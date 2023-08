Tekken 8 : un trailer et une date de sortie pour le jeu de baston iconique

Finalement, Tekken 8 ne participera pas à la fête des jeux de baston en 2023. A l’inverse de Street Fighter VI ou du prochain Mortal Kombat, Tekken 8 attendra le début d’année prochaine pour aligner ses grosses mandales, plus précisément le 26 janvier 2024. Le premier trailer du jeu confirme aussi un leak récent : le roster alignera bien 32 combattants, dont Azucena, Raven, Steve, Kuma, Dragunov, Shaheen, Leo ou bien encore Yoshimitsu.

Outre la date de sortie, le trailer dévoilé à la Gamescom lève le voile sur les principales nouveautés. Destiné avant tout aux débutants dans le jeu, le mode Arcade permettra aux joueurs les moins aguerris de naviguer sans une salle d’arcade avec son petit avatar (assez simpliste en terme de modélisation). Paradoxe, l’avatar qui utilise la borne d’arcade Tekken est nettement moins réaliste que les combattants du jeu (l’inverse du monde réel en somme…). C’est encore dans ce monde qu’il sera possible de se familiariser avec les mécaniques de gameplay, les coups, etc. Le mode Arcade Quest est principalement un mode « custom » pour débloquer des tenues pour son avatar ou les combattants.

Trois éditions de Tekken 8 seront disponibles le 26 janvier prochain, soit une version standard sans fioritures, une version Deluxe à 99,99 dollars (sans doute plus en Europe) avec un season pass et des éléments cosmétiques, et une version Ultimate à 109,99 dollars avec des skins pour Kazuya, Jin et Jun ainsi que pour l’avatar tout moche. Tekken 8 sera disponible le 26 janvier 2024 sur Xbox Series, PC et PS5.