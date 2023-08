L’Inde est désormais le second pays producteur de mobiles, derrière la Chine

Juste derrière la Chine en nombre de smartphones écoulés et au coude à coude avec cette dernière en base installée d’abonnés mobiles, l’Inde est aussi désormais le second pays producteur de mobiles dans le monde. La Chine reste bien sûr le premier pays producteur et la principale « usine de fabrication mondiale de smartphones », mais les progrès de l’Inde ont réellement été fulgurants. Grâce à une politique incitative extrêmement agressive, qui passe notamment par l’obligation pour les fabricants étrangers de faire produire leurs appareils dans le pays, l’Inde a fini par devenir l’un des principaux pays exportateur de smartphones. Des millions d’iPhone produits dans les usines indiennes sont ainsi commercialisés à l’international !

Le Vietnam occupait précédemment la place de second plus gros producteur mondial de smartphones, mais les efforts du gouvernement de Narendra Modi ont fini par payer : si l’on en croit Counterpoint Research, entre 2014 et 2022, l’Inde a exporté plus de 2 milliards de smartphones (+23 de croissance par an en moyenne) ! Révélateur aussi, en 2022, la quasi totalité (98%) des smartphones achetés par les clients indiens ont été produits en Inde. Il y a huit ans, seul un smartphone sur sept vendu en Inde était fabriqué dans le pays.

La longue liste de programmes incitatifs à la production locale – le label Make in India, le Phased Manufacturing Program (PMP), la Production Linked Incentive (PLI), l’Atma-Nirbhar Bharat (Self-Reliant India) – explique largement cette explosion de la production locale, sachant que Narendra Modi n’a jamais caché ses ambitions de faire de l’Inde la première usine de fabrication de smartphones devant la Chine.