4G : Panasonic attaque en justice OPPO et Xiaomi

Panasonic montre les crocs : le groupe japonais attaque en justice les fabricants chinois OPPO et Xiaomi pour des violations supposées de brevets 4G. Pour OPPO et Xiaomi, c’est un peu l’histoire sans fin puisque le premier est actuellement en train d’en découdre avec Nokia et le second tente de se dépatouiller de Huawei, les plaintes portant dans les deux cas sur des violations de brevets relatives aux réseaux cellulaires.

Le point de litige concerne ici les accords de licence : au terme de négociations pourtant âpres, Panasonic n’est pas parvenu à signer des accords de licence avec les fabricants concernés pour l’utilisation de ses brevets 4G, ce qui serait une malheureuse première pour Pana. Dans le détail, Oppo aurait enfreint des brevets sur les algorithmes de compression, entre autres…

Pour rappel, les bisbilles juridiques avec Nokia avait poussé Oppo à quitter certains marchés européens comme la France. En sera t-ill de même avec Panasonic ? Ou le géant chinois se résoudra t-il enfin à embaucher une équipe d’avocats efficace ?