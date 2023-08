WhatsApp travaille sur l’intégration des clés d’accès pour améliorer la sécurité

Si vous utilisez WhatsApp, plusieurs méthodes vous permettent de sécuriser votre compte, telles que le recours à un mot de passe classique ou l’authentification à deux étapes. Prochainement, une nouvelle alternative de protection s’offrira aux utilisateurs, puisque WhatsApp prévoit d’introduire la prise en charge des clés d’accès.

WhatsApp va introduire le support des clés d’accès

De nombreuses applications et sites web ont déjà annoncé le support des clés d’accès, et WhatsApp pourrait être le prochain. Bien que Meta n’ait encore rien annoncé, WABetaInfo a découvert un menu caché de configuration de clés d’accès dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android. « Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte digitale, votre visage ou votre écran de verrouillage pour vérifier votre identité à l’aide d’une clé d’accès« , indique un message.

Malheureusement, la fonctionnalité semble toujours en développement sans moyen de l’activer, mais c’est un indice fort que les utilisateurs de WhatsApp pourraient bientôt avoir la possibilité de protéger leur compte avec une clé d’accès plutôt qu’avec un mot de passe traditionnel.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, la clé d’accès est un effort à l’échelle de l’industrie pour créer un système d’authentification plus sécurisé. Plutôt que des mots de passe traditionnels, les utilisateurs peuvent maintenant se connecter avec la reconnaissance faciale ou biométrique sans jamais avoir à créer et saisir un code d’accès régulier. Cette technologie a été développée par la FIDO Alliance en partenariat avec Apple, Google et Microsoft.

En juin, Apple a annoncé qu’il attribuerait automatiquement une clé d’accès aux comptes Apple ID pour les utilisateurs sur iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma. Cela signifie que les utilisateurs pourront s’authentifier sur Apple.com, iCloud.com ou d’autres sites web associés à Apple en utilisant leur clé d’accès comme justificatif plutôt que de devoir saisir un mot de passe.

Depuis iOS 16, les utilisateurs peuvent créer et stocker des clés d’accès avec Safari et iCloud Keychain. Maintenant, avec iOS 17, cette même expérience sera disponible pour les applications tierces. Plus récemment, TikTok et le gestionnaire de mots de passe populaire 1Password ont également annoncé le support des clés d’accès.

Quant à la mise à jour de WhatsApp, aucun détail sur sa disponibilité pour les utilisateurs n’a été fourni.