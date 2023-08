Gimme the Mic : TikTok organise un concours de chant… sur TikTok

Parce que le buzz est l’arme principale de TikTok, l’éditeur chinois vient de lancer un concours de chant par élimination directe, un peu à la façon des émissions The Voice ou A la recherche de la Nouvelle Star. La compétition Gimme the Mic se tiendra bien évidemment sur TikTok et les fans pourront intervenir en direct lors des sessions TikTok Live des candidats. TikTok précise que « TikTok Live permet à tous les types de créateurs, y compris les chanteurs et les musiciens, de mettre en valeur leurs talents, de partager leur art avec leur communauté mondiale et d’avoir un impact réel « .

Les participants au concours Gimme the Mic devront d’abord enregistrer une courte vidéo de 30 secondes qu’il faudra publier d’ici le 16 août sur la plateforme. Cette vidéo sera obligatoirement accompagnée du hashtag #GimmeTheMic pour prétendre à candidater au concours. Une trentaine de TikTokeurs musiciens seront sélectionnés lors de plusieurs séries de vidéo live, et enfin, les 10 meilleurs candidats pourront s’affronter en finale le 10 septembre.

Malheureusement, tout se passe aux Etats-Unis, du choix des candidats aux jurés. Les 22 et 23 septembre prochain, c’est donc un américain qui sera désigné champion de la première édition de ce Gimme the Mic. Quat au style des musiques sélectionnées, gageons que cela restera forcément très mainstream et proche des goûts des adolescents et des jeunes adultes, qui sont la cible principale de toutes les opérations marketing menées par TikTok.