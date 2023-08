La Petite Sirène arrive en septembre sur Disney+, sauf pour les Français

Le film La Petite Sirène (2023) a maintenant une date de sortie en streaming sur Disney+ : le 6 septembre. Mais comme à chaque fois, la France n’y aura pas le droit à cette date.

Sorti en salles en mai, La Petite Sirène met en scène Halle Bailey dans le rôle d’Ariel, Jonah Hauer-King dans celui du prince Eric, Melissa McCarthy dans celui d’Ursula et Javier Bardem dans celui du roi Triton. Le film revisite le conte présenté pour la première fois dans le film d’animation de Disney en 1989, en suivant une fois de plus Ariel qui échange sa voix contre la capacité de marcher sur la terre ferme.

Pourquoi le film La Petite Sirène ne sera-t-il pas disponible en streaming sur Disney+ en France le 6 septembre ? À cause de la chronologie des médias. Cette loi impose un délai entre la sortie d’un long-métrage au cinéma et la disponibilité sur les autres supports. Cela inclut la VOD, DVD, Blu-ray, streaming et diffusion à la télévision.

Dans le cas de Disney+, il est question d’une plateforme de streaming avec abonnement, le délai est donc de 17 mois en France. Ainsi, La Petite Sirène arrivera sur Disney+ en France en octobre 2024 au plus tôt. Ceux qui voulaient aller sous l’océan devront donc attendre.

Disney's #TheLittleMermaid is making a splash at home! 🌊 Stream it September 6 on @DisneyPlus! pic.twitter.com/fCD1rAZOqr — The Little Mermaid (@LittleMermaid) August 7, 2023

La Petite Sirène sera bien disponible en Belgique ou en Suisse sur Disney+ le 6 septembre, avec la version française. Les plus impatients utiliseront donc un VPN. Sinon, il y aura le DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K le 6 octobre, disponible en précommande ici.