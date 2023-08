TikTok en Europe : fin du ciblage publicitaire des mineurs et changement de l’algorithme « Pour toi »

TikTok a dévoilé une série de nouvelles mesures pour les utilisateurs en Europe, visant à se conformer au règlement européen sur les services numériques, dit Digital Services Act (DSA).

Les mesures prises par TikTok consistent à faciliter le signalement des contenus illicites par les utilisateurs européens, leur permettre de désactiver les recommandations personnalisées de vidéos et supprimer la publicité ciblée pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. « Nous continuerons non seulement à respecter nos obligations réglementaires, mais aussi à nous efforcer d’établir de nouvelles normes grâce à des solutions innovantes », a déclaré ByteDance, la maison-mère du réseau social.

En l’état, l’algorithme de TikTok est utilisé pour la section « Pour toi » qui affiche aux utilisateurs des vidéos susceptibles de leur plaire selon leurs goûts. Avec le changement pour respecter la loi européenne, « les fils Pour toi et LIVE afficheront des vidéos populaires provenant de leur lieu de résidence et du monde entier, et non un contenu basé sur leurs centres d’intérêt personnels », indique ByteDance.

Autre changement : les utilisateurs européens entre 13 à 17 ans ne seront plus automatiquement ciblés par des publicités personnalisées basées sur leurs activités en ligne, au lieu d’avoir à choisir une option de refus.

En vertu du règlement DSA, TikTok, Google, Instagram et d’autres grands services en ligne doivent contrôler les contenus illégaux sur leurs plateformes, interdire certaines pratiques publicitaires et partager des données avec les autorités.