Daredevil Born Again : le casting de retour au complet ?

Après une première saison réellement incroyable (peut-être la meilleure saison d’une série de super-héros), Daredevil reviendra bientôt donner la justice à sa façon dans Daredevil Born Again. Toujours prévue pour 2023 (on a quelques doutes), la suite de la série devrait bénéficier d’un casting (presque) au grand complet. On retrouverait ainsi Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock/Daredevil, Vincent D’Onofrio dans la peau du super-méchant Wilson Fisk et Jon Bernthal en Frank Castle/Punisher.

Une autre actrice importante de la série originelle pourrait aussi revenir à l’écran. La sublime Rosario Dawson précise dans les colonnes de The Hollywood Reporter qu’elle était partante pour reprendre son rôle de Claire Temple : « les gens n’arrêtent pas de me demander si je vais jouer dans Daredevil : Born Again, et je me dis toujours : ‘Eh bien, Disney sait où je suis. »

Pour l’instant, Rosario Dawson n’est pas annoncée sur la série Daredevil Born Again, mais son nouveau statut chez Disney pourrait bien accélérer les choses. Dawson interprète en effet la Jedi Ahsoka Tano dans la série éponyme qui sera disponible sur Disney+ dans le courant de l’été et elle joue aussi dans le film (Disney toujours) Le Manoir Hanté.