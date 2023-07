Kanye West est réintégré sur X (ex-Twitter), sous conditions

Mais à quoi joue Elon Musk ? Banni de Twitter suite à une salve de propos clairement antisémites – qui suivait déjà un premier blocage suite à, déjà, des propos antisémites – le rappeur Kanye West vient d’être réintégré sur la plateforme (désormais appelée X) ! Cette réintégration prouve que Musk entend appliquer sur sa plateforme un respect absolu de la liberté d’expression… qui pourrait bien en l’occurrence aller à l’encontre des lois de plusieurs pays dont la France (les discours de haine ne sont pas considérés comme une libre expression et sont pénalement réprimés dans l’hexagone). Cette décision est d’autant plus étonnante que Twitter-X a perdu énormément de recettes à cause du départ précipité de nombreux annonceurs ne souhaitant pas que leur encarts de pubs se retrouvent à côté de posts de mascus ou de néo-nazis.

Pour autant, il ne faut sans doute pas s’étonner de cette énième volte-face. Lors du dernier ban de Kanye West, Musk avait en effet tenu à préciser que ce dernier avait été éjecté pour des propos relatifs à sa prise de poids et non pour ses propos antisémites (visiblement dans la tête de Musk, fait une vanne sur les « gros » est plus grave que de vanter les mérites de l’hitlérisme). Malgré tout, le retour du rappeur est soumis à conditions : le compte de Kanye West ne sera pas monétisable, et aucune annonce ne sera publiée à côté de ses posts. Pas sûr que cela suffise à calmer les autorités de certains pays attachés à une vision plus restrictive de la « liberté d’expression ».