Final Fantasy XIV annoncé sur Xbox Series (ENFIN !)

Malgré des ventes de consoles en berne, Xbox marque en ce moment même des points importants, si important en fait qu’ils permettent sans doute d’envisager un avenir bien plus lumineux pour la plateforme noire et verte. Après un excellent Xbox Games Showcase, après la présentation d’un Starfield ultra ambitieux et après encore une victoire face à la FTC qui ouvre une voie royale au rachat d’Activision Blizzard, c’est désormais un Phil Spencer tout sourire qui nous annonce que Final Fantasy XIV arrivera bien sur les plateformes Xbox Series ! C’est en présence de Yoshi-P et Kiryu-San et sur la scène du Final Fantasy Festival que le patron de Xbox a lâché cette petite bombe. FF XIV sera jouable sur Xbox Series en cross-play et 4K (of course), la disponibilité du jeu étant prévue pour le printemps 2024.

Enjoyed being onstage with Yoshi-P and Kiryu-san to announce Final Fantasy XIV coming to Xbox. We’re thrilled that the Xbox community will join the Warriors of Light and we look forward to partnering closely with Square Enix on future games. pic.twitter.com/zq0ETkDFq1 — Phil Spencer (@XboxP3) July 28, 2023

Mieux encore, Spencer annonce que Xbox va consolider ce partenariat naissant avec Square Enix pour de futurs jeux ! Au delà de la très grande popularité du MMORPG Final Fantasy XIV, le coup semble absolument redoutable au plan stratégique. Il se murmurait en effet depuis plusieurs mois que Sony souhaitait racheter Square Enix, un rachat hypothétique qui serait désormais largement « plombé » par le deal passé avec Microsoft.

En effet en cas de rachat, et comme cela a été le cas de l’autre côté avec Call of Duty, Sony se sentirait sans doute obligé de « laisser » Final Fantasy XIV sur la plateforme Xbox sous peine d’être accusé (assez logiquement) d’abus de position dominante, le jeu venant de perdre son statut d’exclusivité console. Il serait aussi très difficile pour Sony de casser de probables deals concernant de futurs jeux Square Enix sur Xbox, sachant que Microsoft a de son côté parfaitement respecté les accords signés pour Deathloop et Ghostwire Tokyo lors du rachat de Bethesda. Microsoft et son chéquier magique ont bien « miné » la situation…