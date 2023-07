Smartphones : un invité surprise se glisse à la 5ème place du marché

Le classement des plus gros vendeurs de mobiles pour le second trimestre 2023 nous livre une énorme surprise. Si l’on en croit en effet Canalys, un « petit » nouveau se glisse directement à la 5ème place du classement, le chinois Transsion. Vous n’en avez jamais entendu parler ? Sans doute, mais le fabricant basé à Shenzhen est devenu incontournable sur le continent africain où il occupe désormais la seconde place du marché derrière Samsung et Huawei. Transsion c’est aussi une holding qui possède plusieurs marques – Tecno, Infinix et iTel -, des marques qui ont la particularité de couvrir tous les segments tarifaires, de l’entrée de gamme à (très) bas prix au smartphone nettement plus premium (Tecno).

Il est tout de même à noter que Transsion profite aussi du gros coup de mou du secteur mobile. Certes, le fabricant était déjà à la porte du top 5 depuis quelques trimestres, mais les baisses de ventes de Samsung (-14%), d’Apple (-13%), de Xiaomi (-16%), d’OPPO (-8%) et des autres fabricants (-11%) ont offert une belle opportunité au nouveau venu. Transsion n’est même plus très loin de franchir la barre des 10% de Pdm et de dépasser Oppo. Une sacré réussite pour un fabricant encore totalement inconnu il y a seulement un an.