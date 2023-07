Lazarus : les réalisateurs de Cowboy Bebop et John Wick au chevet d’un futur animé culte ?

Lazarus devrait faire grand bruit. Ce projet d’animé produit par Adult Swim réunit en effet Shinichiro Watanabe et Chad Stahelski, les réalisateurs respectifs de Cowboy Bebop et de John Wick ! Chad Stahelski a été nommé directeur des scènes d’action, un poste on ne peut plus logique au vu des nombreuses scènes spectaculaires de la saga John Wick, tandis que Shinichiro Watanabe sera en charge de la direction générale du projet. Le studio MAPPA est à la manoeuvre pour l’animation, et au vu du premier teaser, on peut vraiment dire qu’il s’est surpassé.



Si Lazarus est encore loin de la sortie (prévue en 2024), on en sait déjà beaucoup plus sur le synopsis : « En l’an 2052, le monde connaît de nouveau une période de paix. Cette quiétude est due à l’incroyable génie d’un neuroscientifique connu sous le nom de Skinner. Grâce à ses compétences hors du commun, ce dernier a été en mesure de créer un médicament miraculeux appelé Hapuna, qui peut soigner n’importe quelle maladie. Et si ce n’était pas le plus incroyable, les patients ne souffrent d’aucun effet secondaire. »

Il s’avère que ce médicament produira en fait un effet secondaire terrible puisqu’il réduira à seulement trois ans l’espérance de vie de ceux qui y ont eu recours. Face au risque d’une cataclysme sanitaire, une équipe d’agents spéciaux baptisée Lazarus a été chargée de retrouver au plus vite le docteur Skinner afin que ce dernier développe un vaccin. Mais le temps presse et les morts s’accumulent…

