Nouveaux SSD Externes Crucial X9 et X10: la performance dans un format compact

Crucial dévoile sa nouvelle génération de disques durs avec les modèles X9 et X10. La firme vise à succéder aux populaires modèles X8 et X6, lancés respectivement en 2018 et 2020, en offrant des performances et des fonctionnalités améliorées.

Le Crucial X9 : Compacité et Performance

Le Crucial X9, déjà affiché sur Amazon à partir de 106,99€, offre une compacité impressionnante avec ses dimensions de 65 x 50 mm et un poids de 38 grammes. Il est probablement équipé d’un SSD M.2 NVMe de petite taille, qui sera confirmé lors de nos futurs tests. Crucial annonce une vitesse de lecture et d’écriture de 1 050 Mo/s, qui est la limite de l’USB 3.2 Gen 2 à 10 Gb/s. Robuste, il est certifié résistant IP55, comme son prédécesseur, le X8. Son type de mémoire TLC (3 bits par cellule) garantit une bonne longévité.

Le Crucial X9 sera proposé avec une garantie de 5 ans dans trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To, à des prix respectifs de 106,99€, 184,99€ et 327 € (les prix officiels sont de 88€, 133€ et 244 €). Ce SSD externe est livré uniquement en USB-C et n’intègre plus adaptateur USB-C vers A dans la boîte.

Crucial X10 : Une Vitesse Améliorée et des Questions de Compatibilité

Le Crucial X10, quant à lui, offre des performances de haut vol en atteignant environ 2 Go/s, bien que cela dépende de la norme USB 3.2 Gen 2×2, qui n’est pas prise en charge par les Mac. Sur ces derniers, le SSD sera probablement limité à environ 1 Go/s. Selon Crucial, certains Mac possèdent un contrôleur USB compatible, bien que cette information ne soit pas confirmée par la documentation publique d’Apple. Nous clarifierons ce point lors de notre test.

Mis à part ces particularités, le X10 est similaire au X9 en termes de format mais est légèrement plus lourd, à 41 grammes, et plus coûteux, avec des tarifs à 150€, 239,99€ et 383€ (les prix officiels sont de 133€, 194€ et 386€) pour les versions de 1, 2 et 4 To respectivement.

Crucial annonce également un futur logiciel permettant d’ajouter un mot de passe aux SSD pour sécuriser l’accès aux données. Celui-ci devrait être disponible en septembre 2023 pour les systèmes d’exploitation Windows et macOS.