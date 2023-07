Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man 2) préparerait un nouveau jeu multijoueurs pour la PS5

Insomniac Games travaillerait-il sur un de ces nouveaux GAAS dont Sony est désormais friand ? La rumeur d’un jeu multijoueurs développé par Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man 2) court depuis septembre 2022 et une interview d’Erin Eberhardt, directrice de projet chez Insomniac. Cette dernière avait alors avoué travailler sur « un projet non annoncé », qui ne pouvait donc être ni Marvel’s Spider-Man 2, ni Marvel’s Wolverine.

L‘insider Dream WaIker s’est une nouvelle fois épanché sur Twitter et a bien confirmé qu’un jeu multijoueurs était en préparation chez Insomniac Games. On n’en saura pas plus pour le moment, mais il est bon de rappeler qu’en cette année 2023, Sony va consacrer 60% de ses investissements gaming dans des jeux-service massivement multijoueurs. La probabilité est donc élevée que le jeu multi d’Insomniac rejoigne la cohorte de GAAS dévoilés lors du dernier PlayStation Showcase. Pour rappel, Insomniac Games a déjà réalisé dans le passé des jeux avec des composants multijoueurs, à l’instar de Sunset Overdrive (Xbox One, PC) ou du FPS Resistance.