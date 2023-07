Barbie repeint en rose le box-office américain : 155 millions de dollars sur le premier week-end (aux USA)

Barbie a franchit le cap des 155 millions de dollars de recettes sur son premier week-end, ce qui est un exploit à double titre. Il s’agit en effet du meilleur lancement de 2023 (une année de marasme financier pour le secteur cinématographique), mais aussi et surtout du meilleur démarrage pour le film d’une réalisatrice (en l’occurrence ici Greta Gerwig). Pour ne rien gâcher, les 80,5 millions d’Oppenheimer s’ajoutent à ce lancement canon. Au global, les 22 et 23 juillet ont été le 4ème plus gros week-end du box-office américain… depuis que l’on mesure les recettes sur le week-end.

Barbie fait donc mieux que le film Super Mario Bros (146 millions de dollars au lancement) et que Captain Marvel (153 millions) pour la catégorie des films de réalisatrice. « La réponse massive et écrasante que nous avons reçu prouve ce que nous savions depuis le début : que ‘Barbie’ n’est pas seulement un film incroyablement spécial, mais clairement l’événement théâtral de l’été, sinon de l’année », a ainsi déclaré dans un communiqué Jeff Goldstein, président de la distribution chez Warner Bros. Pictures « Nous ne pourrions pas être plus ravis d’en faire partie et félicitons toutes les personnes impliquées dans ce brillant travail plein d’amour. » Au delà des Etats-Unis, Barbie a déjà réalisé 337 millions de dollars de recettes à l’international, et semble bien parti pour atteindre le milliard de dollars sur l’année. Ne parlons pas du boost des recettes sur les produits dérivés et les fameuses poupées…