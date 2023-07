Dune 2 et Aquaman 2 pourraient être reportés à 2024

Pour l’instant, le deuxième volet de Dune est toujours prévu pour la fin de cette année, mais Warner Bos. réfléchirait sérieusement à en repousser la date de sortie. Si l’on en croit des sources proches du dossier, le studio pourrait reporter à l’an prochain la sortie de plusieurs de ses blockbusters, dont Dune 2, Aquaman et le Royaume Perdu, ainsi que La Couleur Pourpre.

La grève des acteurs et scénaristes, qui semble ne jamais devoir finir, serait bien entendu la première cause de ces reports. Certes, tous les films sus-cités sont déjà « bouclés » ou en cours de post-production, mais leurs acteurs vedettes sont pour la plupart en grève et ne pourraient donc plus assurer la campagne de promotion. Pour le seul film Dune, Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ainsi qu’Austin Butlers ont rejoint le mouvement de grève ou ne s’opposeront pas aux recommandations de la Guilde des acteurs (SAG-AFTRA). Pour rappel, la SAG-AFTRA a rejoint le mouvement de grève le 14 juillet dernier.

La grève des des acteurs et des scénaristes a déjà conduit au report ou à la mise en pause de nombreux films et séries dont Stranger Things, Deadpool 3, Cobra Kai, Severance, Andor, Gladiator 2, Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 2, Venom 3, etc.