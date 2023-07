Le légendaire hacker Kevin Mitnick est mort à 59 ans

Il était le pirate informatique le plus recherché aux Etats-Unis dans les années 90. Kevin Mitnick avait le hack dans le sang, et ce dès son plus jeune âge. En 1980, et alors qu’il n’a que 17 ans, Kevin Mitnick pénètre dans le central téléphonique COSMOS (COmputer System for Mainframe OperationS) de la Pacific Bell à Los Angeles. Mitnick et deux de ses amis parviendront à récupérer une liste des mots de passe utilisateurs, les combinaisons de fermeture des portes de neuf bureaux centraux de Pacific Bell ainsi qu’un manuel du système. En 1983, le génie du code tente de rentrer dans le réseau eu Pentagone. Mitnick est arrêté avant de réussir cet exploit. Dans la foulée de cette tentative, il est même placé en centre de détention pour mineur après s’être connecté à l’ARPAnet (l’ancêtre d’Internet) et avoir obtenu un accès à l’intégralité les fichiers du département de la Défense américaine.

Durant le reste de sa carrière de cybercriminel, Kevin Mitnick, alors surnommé « Le Condor », parviendra à s’introduire dans les bases de données de la Pacific Bell, de Fujitsu, de Motorola, ou bien encore de Nokia ! Il sera arrêté une première fois par le FBI après son piratage des serveurs de Digital Equipment Corporation (DEC) situés à Palo Alto. A partir de 1992, sa vie est celle d’un fugitif : le FBI est aux trousses de Mitnick et finit par se rendre compte que ce dernier a pris le contrôle du réseau téléphonique de Californie afin de mettre sur écoute les agents fédéraux chargés de le traquer ! L’un des derniers exploits les plus retentissants de Mitnick consistera à s’introduire dans l’ordinateur réputé inviolable du grand expert en sécurité Tsutomu Shimomura.

Rattrapé par la patrouille en 1995 (en partie grâce à Shimomura), Mitnick est condamné à 5 ans d’emprisonnement. En 2000, Kevin Mitnick retrouve la liberté et devient un hacker « white hat », ce qui signifie que ses compétences servent cette fois à améliorer la sécurité informatiques des entreprises. Le légendaire hacker Kevin Mitnick est mort à 59 ans des suites d’un cancer du pancréas.