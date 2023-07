Marvel’s Spider-Man 2 : un nouveau trailer avec Venom, et une PS5 aux couleurs de Spidey

Marvel’s Spider-Man 2 s’est montré de nouveau lors de la Comic-Con de San Diego. Le dernier story trailer montre à nouveau des scènes d’action forcément impressionnantes, même si l’on reste toujours un peu sur sa faim concernant le moteur graphique d’Insomniac, qu’il serait peut-être temps de dépoussiérer ; certaines textures, visages et les effets d’eau peinent à nous convaincre que l’on est bien sur la new gen, mais il faut reconnaitre au studio le sens du spectacle : l’action est débridée et le jeu est rempli de séquences QTE qui donnent autant l’impression de jouer que d’assister au dernier blockbuster. Ce trailer nous dévoile aussi, enfin, Venom et sa bouche pleine de dents. Kraven et l’homme lézard sont aussi de sortie, mais l’on avait déjà vu ces derniers lors du précédent trailer.



En sus de ce nouveau trailer, Jon Paquette, le directeur narratif de Marvel’s Spider-Man 2, est revenu sur les enjeux de ce second opus : « Les meilleures histoires des symbiotes sont une grande allégorie : nous avons tous une part de ténèbres – que se passerait-il si nous la laissions prendre les commandes ? […] Nos héros devront affronter les ténèbres sous toutes leurs formes. Nous voulions qu’ils changent, extérieurement et intérieurement, et examiner l’impact de cette évolution sur leurs proches. Et quand Venom prend le pouvoir, ils risquent de s’y perdre, eux et leurs êtres chers, à jamais. »

Enfin, Sony dégaine pour l’occasion une PS5 floquée aux couleurs de Spidey. Cette console noire et rouge fait partie d’un bundle comprenant la PS5 custom et sa manette DualSense (elle aussi noire et rouge) ainsi que le jeu en version standard. Les joueurs qui précommanderont ce bundle auront droit à trois points de compétence supplémentaires dans le jeu, un Web Grabber, et deux tenues (Arachknight et Shadow Spider). La sortie de Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 est toujours prévue pour le 20 octobre prochain.