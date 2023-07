TikTok a échoué au test de mise en conformité avec les règles européennes

Le commissaire européen Thierry Breton a demandé à TikTok d’accélérer son travail pour respecter les nouvelles règles de l’Union européenne contre la désinformation et la haine en ligne à partir de fin août.

À l’instar de Twitter et d’autres entreprises du secteur, TikTok a accepté de se livrer à un « test de résistance » (stress test) avec les services de la Commission européenne pour faciliter son adaptation à la nouvelle législation sur les services numériques (DSA). Ce règlement historique est entré en vigueur mi-novembre, mais les entreprises ont jusqu’au 25 août pour se mettre en conformité.

Parmi ces firmes, 19 très grandes plateformes en ligne, incluant Twitter, TikTok et les principaux services d’Amazon, Apple, Google, Meta et Microsoft, seront soumises à des contrôles renforcés.

Les résultats du test de TikTok, mené au siège européen du groupe à Dublin, montrent que « des efforts supplémentaires sont nécessaires afin d’être totalement prêt » pour le 25 août, a commenté Thierry Breton, chargé de la régulation du numérique au sein de l’exécutif européen. « Il est maintenant temps d’accélérer la mise en conformité. À la fin du mois d’août, nous évaluerons si des changements réels et tangibles ont été apportés », a-t-il ajouté dans un communiqué, se félicitant que le réseau social ait accepté cet exercice facultatif.

Le test a notamment porté sur la protection des enfants, la modération des contenus et la lutte contre les contenus illicites en ligne, l’accès aux données et la transparence. « En vue du DSA, TikTok met en œuvre des améliorations organisationnelles (…) et consacre des ressources importantes à sa mise en conformité », a relevé Thierry Breton. « La base d’utilisateurs de TikTok représente plus d’un quart de la population de l’UE (125 millions) et la plupart d’entre eux sont des adolescents. En cas de défaillance, les conséquences peuvent être dramatiques », a-t-il ajouté.