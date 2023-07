Tesla commercialise de nouveau son quad électrique pour enfants… en Chine !

Interdit aux Etats-Unis pour des raisons de sécurité assez évidentes, le « Cyberquad for Kids » de Tesla démarre triomphalement en Chine. Pour rappel, le Cyberquad for Kids est la réplique du quad électrique Cyberquad que Tesla avait présenté en 2019 en même temps que le Cybertruck (qui sort enfin des usines). Ce quad pour enfants est équipé d’un moteur électrique de 500 watts et d’une batterie de 188 Wh, et peut atteindre la vitesse maximale de 8 km/h pendant environ 13 km. Lancé l’an dernier aux Etats-Unis, le véhicule avait finalement été interdit de commercialisation par la Commission américaine de la sécurité des produits de consommation (CPSC), cette dernière pointant des « risques de blessure ». Tous les quads déjà vendus avaient été récupérés par Tesla contre remboursement.

La Chine étant souvent moins regardante sur les normes de sécurité des produits de consommation – ce qui explique d’ailleurs le nombre important d’affaires plus ou moins graves – il y a très peu de chances que le Cyberquad for Kids soit commercialisé ailleurs dans le monde, et ce n’est sans doute pas un mal…