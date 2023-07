The Pod Generation : dans ce film de S.F, les bébés naissent dans des utérus artificiels (trailer)

The Pod Generation nous propose une vision du futur aussi effrayante que crédible : le film de Sophie Barthes imagine en effet un temps pas si éloigné du notre où les couples (ou femmes seules) pourront faire naitre leurs bébés… dans des utérus artificiels, aussi baptisés « Pods ». « Dans un futur pas si lointain, l’IA fait fureur et la nature n’est plus qu’un lointain souvenir. Le géant de la technologie Pegasus propose aux couples de partager la grossesse sur un pied d’égalité grâce à des utérus artificiels détachables, ou pods. Mais à quel prix ? Rachel (Emilia Clarke) et Alvy (Chiwetel Ejiofor), un couple new-yorkais, sont prêts à passer à l’étape suivante de leur relation et à fonder une famille. Le travail de Rachel leur permet d’être en tête de la liste d’attente de Pegasus. Mais Alvy, botaniste et puriste convaincu, a des doutes. Néanmoins, son amour pour Rachel le pousse à faire un acte de foi. C’est ainsi que commence la course folle vers la parentalité dans ce nouveau monde plein de rebondissements, de virages et d’embûches. »

Un peu dans la veine d’un Her, The Pod Generation imagine donc l’une des dystopies possibles de notre monde de plus en plus chaotique et réglementé à la fois. A contrario de l’émergence des IA, l’utérus artificiel n’est pas un thème souvent abordé par les films de S.F. Sophie Barthes semble apporter ici un point de vue critique, ironique et mordant à la fois, un peu à la façon du Her de Spike Jonze. The Pod Generation sortira en salles le 23 octobre prochain.