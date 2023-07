Xbox lancera au mois de septembre prochain une nouvelle offre d’abonnement, le Xbox Game Pass Core, qui sera une sorte de mixe entre le Xbox Game Pass traditionnel et le Xbox Live Gold, qui va donc disparaitre. Ce nouvel abonnement à 10 euros/mois propose un accès à une bibliothèque de 25 jeux, l’accès au jeu en ligne multijoueurs sans surcoût (comme le Game Pass Ultimate) et à des réductions sur certains jeux proposés dans le Xbox Store. On notera que le service propose le jeu en ligne pour un un euro de moins que le Xbox Game Pass… qui ne le propose pas ! Il y a du lourd parmi les 25 titres proposés, dont Psychonauts 2, Doom Eternal, Dishonored 2, Gears 5, Fallout 4 ou bien encore Ori and the Will of the Wisps(la liste complète ci-dessous).

Ce relooking amélioré du Xbox Live Gold saura t-il attirer de nouveaux joueurs vers la plateforme Xbox ? Microsoft arrêtera en tout cas l’offre Games With Gold – trois jeux offerts gratuitement pout les abonnées Live Gold – à partir du 1er septembre prochain.

Voici la liste des 25 jeux proposés avec l’abonnement Xbox Game Pass Core :

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human: Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited