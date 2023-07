Chandrayaan-3 : décollage réussi pour la troisième mission lunaire de l’Inde

Ce vendredi 14 juillet, la troisième mission lunaire de l’Inde, Chandrayaan-3, a été lancée avec succès, 4 ans après l’échec de Chandrayaan-3. L’agence spatiale indienne (ISRO) a lancé la fusée « Launch Vehicle Mark-III » depuis le Centre spatial Satish Dhawan situé sur l’île de Sriharikota, Le lancement a eu lieu à l’heure prévue, sans qu’aucun soucis de dernière minute ne vienne perturber le compte à rebours.



Dans la foulée de ce décollage réussi, le directeur de l’ISRO S. Somanath a annoncé depuis le centre de contrôle de mission que Chandrayaan-3 avait commencé son voyage vers la Lune. De prochaines manoeuvres permettront à Chandrayaan-3 de monter en orbite. L’engin se dirigera alors directement vers la lune d’ici les prochains jours. Pour rappel, la mission Chandrayaan-3, dont le coût total est évalué à 75 millions de dollars, comprend un atterrisseur, un rover et un module de propulsion. L’objectif final de la mission indienne consiste toujours à poser un rover sur la surface lunaire puis à mener une série d’expériences scientifiques. L’inde deviendrait alors le 4ème pays à poser un engin sur la Lune après les Etats-Unis, la Russie et dernièrement la Chine.

Chandrayaan-3 scripts a new chapter in India's space odyssey. It soars high, elevating the dreams and ambitions of every Indian. This momentous achievement is a testament to our scientists' relentless dedication. I salute their spirit and ingenuity! https://t.co/gko6fnOUaK

— Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2023