Le marketing de Sony, c’est tout de même quelque chose : annoncé sur PS5 comme une parfaite illustration des capacités du SSD ultra rapide de la console, Ratchet and Clank: Rift Apart pourra finalement tourner sur PC... sans même qu’il soit besoin de disposer d’un SSD ! Sony a présenté les configurations PC nécessaires pour faire tourner le jeu, et oh surprise, ce dernier pourra tourner (en 720p et 30fps) sur une bécane équipée d’une disque dur traditionnel. Quant aux propriétaires de PC avec SSD, Sony ne précise même pas de vitesse de transfert minimale…

Si le PC n’a pas besoin de « SSD Magique », c’est principalement grâce à la version 1.2 du DirectStorage de Microsoft, une technologie qui permet de mettre en mémoire tampon les données des disques durs lents avant de les transmettre au GPU afin de décompresser rapidement les assets du jeu. Le studio Nixxes en charge du portage PC a confirmé sur sa page de blog l’utilisation du DirectStorage : « Pour Ratchet & Clank : Rift Apart sur PC, nous avons ajouté le streaming adaptatif basé sur la mesure en direct de la bande passante matérielle disponible. Cela nous permet d’adapter le streaming de texture pour n’importe quelle configuration. Avec DirectStorage, l’utilisation d’un SSD NVMe rapide et d’une décompression GPU, cela se traduit par un streaming de texture très réactif, même avec les paramètres les plus élevés. »

Pour rappel, au mois de juin 2020, Marcus Smith, le directeur créatif de Rift Apart, déclarait que le jeu pouvait uniquement tourner grâce au SSD ultra rapide de la PS5. Il s’est avéré par la suite que Ratchet and Clank: Rift Apart tournait finalement sans soucis sur une PS5 équipée d’un SSD beaucoup plus lent. Ratchet and Clank: Rift Apart sera disponible sur PC le 26 juillet prochain.