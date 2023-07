L’avatar Meta peut désormais être utilisé lors des appels vidéo sous Messenger et Instagram

Meta est dans une bonne dynamique. Après le lancement canon de Threads, le concurrent de Twitter, Meta recycle son métavers : le géant du réseau social vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à Messenger et Instagram qui permet de passer des appels vidéo avec son avatar Meta ! Cet avatar, c’est celui que l’utilisateur doit créer pour aller dans Horizon Worlds, le métavers de Meta qui fait toujours un énorme bide. Lors des appels vidéo avec Instagram et Messenger, le visage de l’avatar synchronisera ses animations faciales avec les expressions faciales de l’utilisateur grâce à la caméra frontale du smartphone : un logiciel analyse en temps réel les mouvements faciaux de l’utilisateur (mouvement des lèvres, haussement des sourcils, etc.) pour les transposer directement sur l’avatar.

Le procédé est donc très similaire à celui qu’utilise Apple pour animer les visages des Animojis lors des appels vidéo avec FaceTime. En sus de l’Avatar Meta, l’utilisateur pourra aussi rajouter des stickers animés lors des conversations afin d’exprimer certaines émotions (ne me demandez pas pourquoi ces émotions ne pourraient pas être diffusées de façon naturelle via nos expressions faciales). On note en outre que les avatars de Meta sont nettement mieux modélisés dans leur dernière version, même si l’on est encore loin du réalisme de l’avatar-clone de l’Apple Vision Pro.