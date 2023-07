Sosh double le nombre de Go pour Internet avec le forfait 5G de certains abonnés

Sosh a décidé de faire un ajustement au forfait 5G avec 70 Go de quota Internet, en proposant désormais 140 Go, le tout sans hausse de prix ni changement sur le fait que ce soit sans engagement.

« À partir du 6 juillet 2023, si vous êtes clients Sosh du forfait 70 Go 5G à 25€99. Votre forfait sera enrichi automatiquement et vous bénéficierez de 140Go/mois en France Métropolitaine (usages en débit réduit au-delà). Sans changement de prix », indique l’opérateur dans une communication sur son site.

Dans le détail, les clients ont le droit aux appels illimités (mobiles et fixes) en France et depuis l’Europe et les DOM vers les mêmes destinations. Il y a aussi 140 Go de quota Internet en France (70 Go de quota Internet (débit réduit au-delà) depuis l’Europe, DOM, Suisse, Andorre), tout comme les SMS et MMS en illimité en France depuis l’Europe et les DOM vers la France métropolitaine, Europe et DOM.

Il faut savoir que ce forfait à 24,99€/mois n’est plus disponible pour les nouveaux clients. Pour eux, Sosh propose seulement une forfait 5G à 20,99€/mois qui se veut similaire, à l’exception qu’il n’y a pas les appels illimités en ce qui concerne la Suisse et Andorre. Aussi, le quota Internet en Europe/DOM est de 25 Go.