Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en juillet 2023 (dont GTA 5)

Microsoft présente la liste des jeux qui vont débarquer dans le Xbox Game Pass en juillet 2023. On retrouve huit titres au total, dont deux disponibles dès aujourd’hui.

Dès aujourd’hui

Grand Theft Auto V (Cloud et Console) : lorsqu’un jeune arnaqueur de rue, un braqueur de banque à la retraite et un psychopathe terrifiant se retrouvent mêlés à certains des éléments les plus effrayants et dérangés du monde criminel, du gouvernement américain et de l’industrie du divertissement, ils doivent réaliser une série de casses dangereux pour survivre dans une ville impitoyable où ils ne peuvent faire confiance à personne, et encore moins les uns aux autres. À noter que Microsoft proposer ici la version Xbox One, ainsi que la version Xbox Series X/S.

Sword and Fairy: Together Forever (Cloud, Console & PC) : tissant la toile de son récit entre les trois clans des Humains, Déités et Démons, Sword and Fairy: Together Forever vous place aux commandes d’un groupe de personnages mémorables, chacun avec sa personnalité, ses motivations, compétences, forces et faiblesses uniques. Ils ne pourront affronter le futur qu’ensemble.

6 juillet

McPixel 3 (Cloud, Console & PC) : est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Ni l’un ni l’autre. C’est McPixel ! Un héros en herbe qui se retrouve toujours malgré lui dans les pires situations qu’on puisse imaginer.

11 juillet

Common’hood (Cloud, Console & PC) : un jeu de gestion de développement communautaire et économique, doté d’éléments de construction extrêmement personnalisables. Récupérez des matières premières, construisez un foyer, faites pousser votre nourriture, recherchez de nouvelles technologies, fabriquez des outils et faites-vous une nouvelle famille. Formez une communauté et passez de la survie à la prospérité.

Insurgency: Sandstorm (PC) : un FPS qui mêle combats tactiques, travail d’équipe et accomplissement d’objectifs dans des face-à-face nerveux en multijoueur.

14 juillet

Exoprimal (Cloud, Console & PC) : formez des escouades et affrontez des hordes de dinosaures dans une série de wargames sans fin dirigés par l’intelligence artificielle Leviathan. Mélangeant les combats PvE et PvP avec une variété d’objectifs et de puissants exosuits à piloter, aucun match d’Exoprimal ne se déroule de la même manière.

18 juillet

Techtonica (Cloud, Console & PC) : plongez dans le monde souterrain et bioluminescent d’une planète extraterrestre rebelle en explorant et en construisant de vastes usines. Travaillez seul ou en coopération pour maîtriser l’automatisation, rassembler des ressources, rechercher de nouvelles technologies, modeler le terrain destructible, établir une base d’opérations et découvrir des secrets oubliés depuis longtemps.

The Cave (Cloud and Console) : formez votre équipe en choisissant trois des sept aventuriers loufoques, chacun ayant sa propre personnalité et sa propre histoire, puis descendez dans les profondeurs mystérieuses pour explorer différents lieux dont un parc d’attractions sous-terrain, un château médiéval, ou encore un missile balistique intercontinental à tête nucléaire paré au lancement. The Cave vous attend.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 juillet 2023