Emmanuel Macron envisage de couper les réseaux sociaux en cas de crise grave

Le discours est clair et ne se prête pas à l’interprétation : « Nous avons besoin d’avoir une réflexion sur l’usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes. […] Sur les interdictions que l’on doit mettre. » a déclaré le chef de l’état Emmanuel Macron suite aux émeutes urbaines de ces derniers jours. « Et quand les choses s’emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper. Il ne faut surtout pas le faire à chaud, et je me félicite qu’on n’ait pas eu à le faire » a ajouté le Président Français. « Mais je pense que c’est un vrai débat que l’on doit avoir, à froid. Parce que quand ça devient un instrument de rassemblement ou pour essayer de tuer, c’est un vrai sujet ». On apprend au passage qu’utiliser les réseaux sociaux comme un « instrument de rassemblement » frôle désormais le délit.

Quelles que soient les justifications apportées, force est de constater que la France est en train de se doter d’un arsenal de contrôle d’internet parmi les plus durs du monde. L’hexagone est déjà l’un des très rares pays dans lequel un contrôle d’identité en ligne sera effectué pour le droit de visite de sites pornographiques (et l’on sait déjà que ce contrôle sera étendu à d’autres types de sites), l’ARCOM disposera en outre des droits de coupure qui auparavant étaient la prérogative du juge, et désormais, il est donc envisagé de pouvoir couper l’accès aux réseaux sociaux en cas de crise majeure. A noter tout de même que l’opposition politique s’est globalement insurgée contre ce qu’elle considère comme une énième dérive autoritaire du pouvoir en place.

Si l’on rajoute à cela une gestion policière des manifestations publiques sévèrement jugée par l’ONU et des ONG de défense des droits de l’homme, l’impression d’ensemble donne un goût amer en bouche… Pour rappel, dans la liste des quelques les pays qui usent et abusent d’un droit de coupure de l’internet et des réseaux sociaux, on trouve notamment la Chine, l’Iran ou bien encore la Russie.