Far Cry : le code source du premier opus en accès libre sur la toile, et Ubisoft n’y est pour rien (ou presque)

Le premier jeu de la franchise Far Cry est sorti en 2004, et à l’époque, le FPS solo d’Ubisoft dépoussiérait assez radicalement le genre en mélangeant des aspects bac-à-sable à un cadre narratif plutôt poussé. Surprise ! Le code source de ce titre référence est disponible sur la toile depuis vendredi. Des malandrins ont en effet réussi à s’en emparer et l’ont ensuite rendu disponible sur Archive.org, après quoi ce code source s’est répandu sur un gros paquet de sites de partages de fichiers.

Pour l’instant, Ubisoft n’a pas encore réagi à cette boulette, une absence de réaction qui n’est pas forcément surprenante : Far Cry premier du nom a 19 ans, et il y a peu de chances que ce jeu rapporte aujourd’hui quoi que ce soit à l’éditeur français. A moins que le code source de Far Cry ne recèle quelques secrets logiciels de première importance, la « perte » est donc quasi nulle pour Ubi, même si cette fuite met au moins en relief un réel soucis de sécurité informatique.