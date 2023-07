Naruto : 4 épisodes de plus pour le personnage créé par Masashi Kishimoto

Comme souvent au Japon, Naruto a été un manga hyper populaire avant de devenir un animé tout aussi reconnu, y compris à l’international. Dessiné et écrit par le mangaka Masashi Kishimoto, Naruto paraitra d’abord dans l’hebdomadaire Weekly Shōnen Jump entre septembre 1999 et novembre 2014. En 2002, dans la foulée du succès de cette publication, les studios Pierrot et Aniplex décident d’adapter Naruto en série animée. L’anime culte s’apprête à revenir sur nos écrans avec à nouveau le studio Pierrot aux commandes.. L’annonce avait été faite au mois de mars dernier, mais l’on sait désormais que ce retour du Ninja aux cheveux jaunes se fera sous la forme d’une mini-série en 4 épisodes seulement (bon, si chaque épisode fait une heure, ça va…). Au passage, ce nouvel devrait aussi être une forme d’hommage pour les 20 ans de la série.

Le premier teaser n’en montre vraiment pas beaucoup, mais l’on peut parier que les nombreux fans de l’animé sauront y lire le moindre indice. Ces 4 épisodes Naruto seront d’autant mieux accueillis que l’anime Boruto: Naruto Next Generations a de son côté été mis en pause. Les nouveaux épisodes de Naruto devraient être diffusés à partir du 3 septembre prochain.