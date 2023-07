La Norvège en pointe pour le recyclage des batteries électriques de VE

La Norvège est à la pointe des EnR… et du recyclage de batteries électriques ! Le pays nordique accueille d’ailleurs la plus grande usine de recyclage de batterie au monde. Dans peu de temps, l’usine d’Hydrovolt – une coentreprise du norvégien Norsk Hydro et du fabricant suédois de batteries Northvolt – devrait disposer d’une capacité de traitement de près de 12000 tonnes de batteries lithium-ion par an, ce qui correspond à un parc d’environ 25000 véhicules électriques. Une seconde usine de ce type pourrait être construite d’ici 2 ans.

L’usine de recyclage norvégienne récupère les différents composants d’une batterie (nickel, manganèse, cobalt, lithium et graphite), des composants qui pourront ensuite être réutilisés… dans la production de nouvelles batteries. Forcément, les batteries ainsi produites grâce au recyclage sautent directement l’étape du forage des mines et ne puisent donc pas une seconde fois dans les ressources de la planète. Si l’on en croit l’ONG Transport & Environment, ce cercle vertueux des usines de recyclage pourrait permettre à l’Europe de couvrir ses besoins en matériaux critiques à hauteur de 8 et 12 % du volume nécessaire d’ici 2030, et entre 12 et 14% de ces besoins en 2035.

Certes, c’est encore trop peu, et surtout cela ne répond pas à la problématique des gros véhicules électriques (type Tesla) qui pèsent considérablement sur le circuit économique des mines de forage (essentiellement pour la production de batteries), une problématique qui ne sera jamais résolue tant que l’Europe libérale se refusera à tout type de planification économique (limitation de la taille des VE, promotion des vélos électriques pour les trajets moyens, des vélos classiques pour les trajets courts , etc.).

Point réellement satisfaisant, le processus de recyclage est extrêmement performant : jusqu’à 95 % des composants de batteries sont récupérés et la « masse noire » de ces dernières est alors réacheminée vers des fabricants européens de batterie.