Les ventes de smartphones repartent fortement à la hausse en Chine

Depuis la fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023, le marché du smartphone a beaucoup souffert en Chine, chaque mois accusant des ventes plus faibles que le mois précédent. Si l’on en croit Bloomberg, le marché mobile chinois a encore baissé sur le mois de mai par rapport au mois de janvier 2023, si ce n’est que cette fois la baisse est limitée à 2,6%, soit in fine 22,6% de ventes en plus par rapport à avril (vous suivez ?). Au total, 25,2 millions de smartphones se seraient écoulés en Chine sur le mois de mai, soit 4 millions d’unités en plus que lors du même mois de 2022 !

Les fabricants de mobiles auraient largement profité du rebond des ventes lié au Festival 6.18, des journées de promos équivalentes à notre Black Friday durant laquelle les distributeurs appliquent des réductions de prix massives. Cette année donc, ces journée de grosses promos annuelle ont rencontré un énorme succès, de très nombreux vendeurs et distributeurs ayant joué le jeu des grosses promos. Il n’est malheureusement pas certain que l’embellie du marché chinois puisse être transposée en Europe, la crise inflationniste étant encore particulièrement vivace dans la plupart des pays de l’union européenne.