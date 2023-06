Le Comic Con 2023 proche de l’annulation ?

Le Comic Con 2023 sera t-il annulée ? La grève des scénaristes fait craindre que les acteurs refusent par solidarité de se présenter au plus grand salon geek du monde. Si l’on en croit Variety, Marvel, Disney, Netflix, Sony Pictures, Universal Pictures ainsi que HBO se seraient retirés de l’édition 2023, un gros « trou » qui sera impossible à combler et qui fait craindre une annulation du Comic Con à l’instar de ce qui s’était passé pour l’E3 suite au désistements des poids lourds de l’industrie (EA, Ubisoft, Microsoft, Sony et Nintendo avaient signifié leur absence du salon).

Seules consolations, Paramount Pictures maintient pour l’instant sa conférence dédiée au film d’animation Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem, Max devrait présenter les prochaines nouveautés du service, et Amazon Prime Video sera là pour The Boys : Gen V et The Wheel of Tim. Le maintien de ces quelques conférences de poids suffira t-il à susciter l’intérêt du public ? C’est la question que doivent certainement se poser les organisateurs du Comic Con…qui ne se montrent pas très optimistes : « En ce qui concerne la grève et ses effets possibles sur le Comic Con, nous préférons nous abstenir de toute spéculation ou prévision“.