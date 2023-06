Waveroom : un véritable studio d’enregistrement virtuel, ultra complet et simple à utiliser

Avec Waveroom, le studio d’enregistrement, c’est dans votre navigateur que ça se passe ! Cet outil logiciel cumule les fonctions d’appels en visio et celles d’un véritable petit studio d’enregistrement en « face to face » (podcasts, interviews, appels visio enregistrés), et cela à partir d’un simple navigateur ! Besoin de réaliser un podcast avec des potes gamers, de suivre efficacement une formation en visio, d’enregistrer une réunion de travail ou bien encore d’interviewer une personnalité quelconque (oui, aussi votre cousin qui vient de remporter un concours d’orthographe) ? Waveroom est l’outil vraiment adapté à ces situations, grâce principalement à un bon stock de fonctions efficaces.

Très simple d’utilisation :

Pour ne rien gâcher, Waveroom reste extrêmement simple à utiliser. Vous en voulez la preuve ? La création d’un studio d’enregistrement virtuel se fait en quelques étapes (et en quelques poignées de secondes à vrai dire), des étapes qui ne nécessitent aucun « skill » particulier :

Ouvrez Waveroom dans le navigateur de votre choix.

Cliquez sur Commencer

Remplissez le formulaire d’inscription (via Google ou Facebook possible bien sûr…) et confirmer via e-mail

Cliquez sur Créer une salle… et vous y êtes ! Il n’y a plus qu’à définir vos préférences pour la salle d’enregistrement et à appuyer sur les boutons Démarrer puis Enregistrer !

Enregistrement vidéo et audio de haute qualité

Waveroom propose quelques raffinements supplémentaires : la qualité en sortie peut aller jusqu’à la 4K (en MP4) accompagnée de son non compressé (fréquence d’échantillonnage de 48 kHz et au format WAV), et il reste possible d’enregistrer des vidéos et des audios indépendamment de la vitesse et de la stabilité de sa connexion Internet. Avec un peu de préparation, le rendu sera réellement proche du professionnel ! En outre, Les sessions vidéo/audio peuvent être enregistrées par une seule personne mais aussi par un groupe de participants. Ainsi, une personne « hôte » peut rassembler jusqu’à 4 participants via un simple lien d’invitation (une prochaine mise à jour devrait encore étendre ce nombre de participants:). Waveroom dispose aussi de petits outils d’édition des enregistrements, d’un algorithme de réduction des bruits parasites post enregistrement, et fonctionne bien entendu sur mobile.



Si Waveroom est donc aussi efficace que simplissime à utiliser, enregistrer un podcast ou tout autre contenu demande toutefois de la préparation et un matériel. adapté. L’éditeur du logiciel propose donc une pleine page remplie de bons conseils pour ne pas se lancer à l’aveuglette.

On note enfin que les fichiers vidéo et audio sont stockés sur serveurs pendant 7 jours, voire pendant un an pour les utilisateurs premium ! Et comme on peut s’en douter, Waveroom fonctionne sur toutes les plateformes, du PC Windows au Mac en passant par Linux (l’avantage de passer via le navigateur), et ce en toute sécurité.

Essayez gratuitement

Si vous souhaitez tester Waveroom, vous bénéficiez de 120 minutes d’enregistrement gratuites (720p – jusqu’à 3 participants) après votre inscription. Vous devrez passer à Waveroom Premium (10€ en une seule fois) pour plus d’options d’enregistrement (1080p, jusqu’à 5 participants).

👉Essayez Waveroom gratuitement

[Sponso]