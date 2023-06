La Menace Nuggets : un nouveau film Chicken Run va arriver sur Netflix

Le dernier film Chicken Run date déjà de l’année 2000. 23 ans plus tard, les poules du studio Aardmann Animation n’ont pas perdu leurs dents ni leur mordant. La Menace Nuggets, voilà le titre absolument terrifiant (si on est une poule) de ce prochain opus qui mettra en scène des personnages déjà bien connus (Mac Bec, Poulard, Babette, etc.) et de nouveaux venus (Frizzle et Molly). Malgré les modes et l’atmosphère d’autocensure, on note avec satisfaction que le style inimitable des papas de Wallace et Gromit est toujours bien présent, entre humour typiquement british et délire quasi surréaliste. Il en va de même pour la réalisation en stop motion, qui garde toujours ce charme absolu, au point que des cadors de l’industrie (comme Sony et son Spider-Verse animé) copient aujourd’hui ce style d’animation à la patine bien plus authentique que les 60 images secondes.

Le synopsis : “Après avoir réussi, à ses risques et périls, à fuir la ferme de Tweedy, Ginger a enfin réalisé son rêve : elle vit désormais sur une île paisible avec ses proches, loin des dangers du monde des humains. Lorsque Rocky et elle donnent naissance à une petite Molly, Ginger est comblée de bonheur. Mais sur le continent, les poulets doivent affronter une nouvelle menace. Pour Ginger et son équipe, il n’y a pas une seconde à perdre : il faut tout faire pour sauver leurs congénères, même s’ils risquent d’y perdre des plumes… et leur liberté si durement conquise.”

Chicken Run : La Menace Nuggets sera disponible le 15 décembre prochain sur Netflix.