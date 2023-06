Contrairement à son prédécesseur, Spider-Man Across the Spider-Verse réalise un énorme carton au box-office

Cette fois, l’homme araignée à la sauce Sony Pictures a recouvert le box-office de sa toile gluante. Contrairement à son prédécesseur, Spider-Man: Across the Spider-Verse réalise un énorme carton depuis sa sortie en salles le 31 mai dernier. Le film d’animation réalise ainsi un excellent démarrage aux Etats-Unis, avec pas moins de 120,5 millions de dollars de recettes sur le seul week-end de lancement, soit 2 millions de plus que Les Gardiens de la Galaxie 3. Les recettes mondiales de Spider-Man Across the Spider-Verse se montent à 208,6 millions de dollars, soit 241% de plus que le premier film de la trilogie en cours, qui avait dû se contenter d’un tout petit 35 millions de dollars (au plan mondial) lors de sa sortie en 2018 ! 208,6 millions de dollars, c’est aussi plus de la moitié des recettes finales de Spider-Man New Generation (384,3 millions de dollars)… en 4 jours seulement !

Bref, Miles Morales a enfin trouvé son public, et ce n’est que justice tant les qualités du film sont grandes (votre serviteur l’a vu dans une salle CGR Ice pas plus tard qu’hier soir). Spider-Man New Generation avait raflé toutes les récompenses en son temps (Oscar, Bafta, Golden Globes), mais ce succès critique sans précédent n’avait pas suffit à motiver le public à se rendre dans les salles. Les temps changent donc, et pour cette fois, on ne peut que s’en féliciter…